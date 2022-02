Ebben a korosztályban Európa- és világbajnokságot is rendeznek. Biblia Róbert a szabadfogás 65 kilogrammos súlycsoportjában magabiztosan legyőzte minden ellenfelét. A többiek is szép eredményeket értek el, még nekik is van esélyük a válogatott mezre, elsősorban azoknak, akik itt dobogóra állhattak. Ezüstérmes lett az 53 kg-os Tapodi Rebeka és az 51 kg-os Kispéter Ákos, Páli Gergő pedig bronzérmes az 55 kg-osok között. Ötödik helyezettek: Páli Éva és Pál Edvin.