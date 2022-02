Az intézmény tematikus heteket tart a helyi iskolásoknak és óvodásoknak a márciusi eseményekhez kapcsolódva. 2022-ben fontos esemény lesz a történelmi emlékhely sztélé (feliratos kőtábla) felavatása, amelyet a Nemzeti Örökség Intézetével közös rendezvény keretében tartanak meg.

Erre a jeles alkalomra október 17-én, a szülőház megnyitásának 142. évfordulóján kerül sor. Erre készülve ünnepi programot állítanak össze. Ugyanígy egész napot szentelnek majd Petőfi hitvesének, Szendrey Júlia emlékének szeptember elején. Kiskőrös és a múzeum számára is kiemelt nagyrendezvény lesz szeptember 1-je, amikor hivatalosan is megnyílik az emlékév, illetve ebben az évben a kulturális Petőfi-szilveszter is nagyobb szabású lesz, mint a korábbi években. A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum több épületből álló intézményegyüttes. Kiskőrös Város Önkormányzata szándéka szerint az emlékévre minden egységük megújul. Ennek keretében a közel­múltban már megvalósult az emlékmúzeum és a látványtár épületének energetikai korszerűsítése, befejeződött a szlovák tájház veszélyelhárító felújítása, elkezdődött a szülőház udvarának felújítása, valamint megtörtént az első köztéri Petőfi-szobor restaurá­lása is.