Az egykori rizsárkok szárazodást okozva megváltoztatták a terület természetes vízjárását, feldarabolták a pusztai élőhelyet, ami kedvezőtlenül hat az itt élő növénytársulásokra és az itt élő madarakra. A rizsárkok a földön fészkelő madárfajok tojásait tizedelő ragadozóknak is kedveztek: az árkokban megjelenő tájidegen keskenylevelű ezüstfák fészkelési lehetőséget biztosítottak a szarkának és a dolmányos varjúnak, és itt könnyebben ki tudták alakítani kotorékaikat a rókák és a borzok is. Ezért a tájidegen fákat eltávolították, valamint felszámolták a tájba nem illő betonoszlopokat, átereszeket és szögesdrótokat, és épült egy madármegfigyelő kilátó is.