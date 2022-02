Az országos népszavazás kitűzésére irányuló kezdeményezéshez szükséges aláírásokat pusztamérgesi és kiskunhalasi önkéntesek gyűjtötték össze, amelyeket a napokban adnak át az Országos Választási Irodában. Arról, hogy kezdődhet-e és mikor az országos népszavazáshoz szükséges aláírások gyűjtése, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) dönt.

Az népszavazás kezdeményezése során garanciális szabály, hogy az aláírásgyűjtő ívek mintapéldányát – hitelesítés céljából – az aláírásgyűjtés megkezdése előtt be kell nyújtani a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A továbbiakban csak a hitelesített példánnyal megegyező íveken lehet aláírást gyűjteni. Ha az NVB jóváhagyja a kezdeményezést, akkor kétszázezer hitelesített aláírásra lesz szükség az esetleges népszavazáshoz.

Nem az a célunk, hogy teljesen betiltsák a tűzijátékozást, azonban a pirotechnikai eszközök okozta riadalomtól szeretnénk megóvni az állatokat. Az állatvédelmi törvény is kitér az állatok pszichológiai bántalmazására, ide tartozik többek között a nagy hanghatással járó tűzijátékok is, ami megrémíti a házi kedvenceket és a vadon élő állatok nyugalmát is jelentősen megzavarja – mondta el Szabó István, az aláírásgyűjtés egyik kezdeményezője. Hozzátette: szeretnénk elérni, hogy csakis hozzáértők, a felelősségi kör pontos meghatározásával használhassák a pirotechnikai eszközöket, a jelenlegi szabályozás szerint ugyanis olyanok is hozzájuthatnak, akik nem tartják be a használati előírásokat.