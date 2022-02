Almási Roland Márk azt is elmondta, hogy az iskola mellett, a falu központjában található Móra Ferenc utca felújítása nagyon időszerű volt már. Erre szintén tizenöt millió forintot nyertek. Ebből új aszfaltréteget kapott az út és új parkolókat is kialakítottak, csapadékvíz-elvezető árkokat építettek és a járdát is rendbe tették. Ez fejlesztés azért volt nagyon indokolt, mert a főutca mellett ez a legforgalmasabb utcája a falunak. Környezetében található az iskola, a pékség, az ABC, a buszváró és a templom is.

A tervek szerint hamarosan a termelői piac is érinti az utca forgalmát, amely a település központjában, frekventált helyen, a buszmegálló és az iskola által körülhatárolt területen kap helyet.

A Móra Ferenc utca felújítása a településközpont komplex megújításának az első lépése volt – részletezte a polgármester.