1993 óta rendezik meg a farsangi bált a településen, amely sajnos az előző évben a koronavírus miatt elmaradt, de szerencsére idén megszervezhették a mulatságot. A mostani bál különlegessége az volt, hogy a rendezést a fiatal táncosok vállalták, Szabó Ágnes és Oláh Dávid voltak akik az egészet összefogták és irányították.

Mindig a farsang végére tették a batyus vigasságot és így volt ez most is. A fiatalok tartalmas és színes programokkal készültek az estére. A hagyományokhoz híven a Szentkirályi Tánccsoport apraja és nagyja is részt vett a műsorban, közel százan léptek fel szombaton. Több éve már, hogy valamilyen téma köré fűzik a műsorukat, ezúttal a Táncolj még! címet adták neki.