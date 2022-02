A közelgő választásokra vonatkozóan felhívta a figyelmet arra, hogy ilyenkor mindig fokozódik a hangulat és fontos, hogy mindenki őrizze meg józanságát. Mérlegeljen saját belátása szerint.

– Talán nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy közeledik a választás, ilyenkor mindig fokozódik a hangulat, éppen ezért fontos, hogy megőrizzük a józanságunkat. Vannak akik azt mondják, hogy a térségben az elmúlt években nem történt semmi, elkerültek bennünket a fejlesztések. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy

Bajára 17,3 milliárd forint, vidékre 19, 2 milliárd forint, Csátaljára összesen 483 millió forint érkezett. Ez összesen 36,5 milliárd forint.

Lehet, hogy ez nem elég, de erre azt mondani, hogy semmi, az egyszerűen hazugság. Önök, csátaljaiak tudják, hogy sok közös munkánk van benne a fejlesztésekben és önöket nem lehet félrevezetni. Továbbra is azért dolgozom, hogy Csátalján is jobb legyen élni. Ebben a munkában továbbra is számíthatnak rám – zárta ünnepi gondolatait Zsigó Róbert.