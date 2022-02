– Jó érzés részese lenni egy magyarságot ápoló közösségi rendezvénynek. Akkor van jövőnk, ha élő közösségeink vannak, közös célokkal és programokkal, mint itt Ballószögön. Ezen a rendezvényen a gasztronómiai élmény sem marad el. Ráadásul évszázados hagyományt, a disznóvágást is megidézték, mely remélem, még sokáig fennmarad – hangsúlyozta. A miniszteri biztos szólt még a Magyar Falu Program sikeréről is, melyből Ballószög is profitálhatott az elmúlt években, és ez a rendezvény is megvalósulhatott.

Idén a nagyszámú jelentkezőkre tekintettel két zsűricsapat állt össze, az egyiket Mari János, a hartai Kolbászház vezetője, a másikat Garaczi János Venesz-díjas mesterszakács vezette.