Egy-egy verseny mindig segít abban, hogy népszerűbbé váljon a fizika tantárgy.

– A megméretések erősítik a fizika tantárgy népszerűsítését, megszerettetését. Különösen az olyan versenyek, amelyek komoly kihívást támasztanak a versenyzőkkel szemben. Eközben a szervezők arra is ügyelnek, hogy minden próbálkozó, még ha nem is került be a díjazottak közé, részesüljön sikerélményben, legyen öröme a versenyzésben. Napjainkban nagyon sokféle versenyt szerveznek a fizika területén is. Vannak olyanok, melyek a diákok elméleti felkészültségét mérik, ilyenek a feladatmegoldó vagy esszéíró versenyek, de akadnak olyanok, amelyekben a tanulók gyakorlati ismeretei, kísérletező kedve, kézügyessége kerül előtérbe. Ide tartozik például a szintén az SZTE Fizikai Intézete és az ELFT által szervezett Játsszunk fizikát elnevezésű verseny is – mondta végül a professzor.