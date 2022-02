A feladatokat jól felosztották egymás között a diákok. Egy kollégiumban laknak, ami segítette a közös munkát. Anna ceglédi, Levente solti, Botond keceli. – Szeretem a fizikát, bár ez a verseny is rádöbbentett, nem ez az én utam. Sokkal inkább a bio­lógia vonz, molekuláris biológus szeretnék lenni. Ennek ellenére örülök, hogy részese voltam a csapatnak, mert rengeteget fejlődtem általa. Leginkább a prezentációt, a sok-sok diagram készítését élveztem, és persze a design megalkotását – árulta el Oláh Anna 11.-es diáklány, aki biológiából jelenleg egy kutatási versenyben is részt vesz. – Kedvenc tantárgyam a fizika, ezen belül az energetika is érdekel. A verseny tetszett, sokat tanultunk közben. A legnagyobb hozadéka azonban az, hogy a díj részeként felvételi nélkül tagjává válunk az egyetem energetikai szakkollégiumának, ha abban az irányban tanulunk tovább. Az idei verseny annyiban volt nehezebb, mint egy éve, hogy ehhez a témakörhöz nem nagyon van forrásanyag, szinte csak szakirodalomból táplálkozhattunk – tette hozzá a szintén 11. évfolyamos Chudi Levente Zsolt, aki már 7. osztályosként az első fizikaórán megszerette a tantárgyat. Emellett pénzügyi versenyen is indult már.