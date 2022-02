A tavaly megugró energiaköltségek pluszkiadást jelentettek a társaság számára, és jelentenek erre az esztendőre is. A BÁCSVÍZ Zrt. által beszerzett és felhasznált villamos energia költsége a mintegy 750 millió forintról több mint a kétszeresére emelkedik. Ugyanakkor emelkedik a dolgozók bére is. A társaság 2022-ben 8,5 százalékos bértömegnövelést hajtott végre, amely magában foglalja a munkáltatót terhelő adó, illetve hozzájárulás csökkentéséből adódó hányad alapbérbe transzformálását is.