Hat jelzőlámpás csomópontot is kialakítanak

A projekt során emellett Nagykőrösön a Téglagyári és az Ady Endre utcák között megerősítik a 441-es (a belterületen Kecskeméti út) burkolatát, valamint a Téglagyári utca csatlakozásánál és az Ady Endre utcai kereszteződésnél is körforgalmat alakítanak ki. Katonatelepen a fel- és lehajtás megkönnyítésére szervizút is fog épülni, a kerékpárút pedig új nyomvonalon fog haladni. A korábbi információk szerint Katonatelep egészét a KRESZ szempontjából lakott területté fogják nyilvánítani, azaz a megengedett legnagyobb sebesség az 50 kilométer per óra lesz. A városrész szakaszán hat jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki, és lesz egy lámpával szabályozott-biztosított gyalogátkelőhely is. Egy korábbi lakossági fórumon elhangzott, hogy a lámpák össze lesznek hangolva zöldhullámra.