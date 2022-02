Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idén olyan alkotásokat vár, amelyeken az óvodások és az iskolások a tűzmegelőzés és a tűzvédelem fontosságát ábrázolják.

Az óvodásoktól egyénileg készített szabadkézi rajzokat vagy csoportosan elkészített egyéb kézműves alkotásokat várnak, az iskolások három korcsoportban, hattól tíz éves, tizenegytől tizennégy éves, és tizenöttől tizennyolc éves korig pályázhatnak.

Ők szabadkézi rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de írhatnak verset vagy mesét is, esetleg számítógépes programot is készíthetnek.

A pályaműveket április 30-ig lehet benyújtani, a járványügyi helyzet alakulásától függően postán vagy e-mailen, előzetes egyeztetés után személyesen, a korcsoport és kategória-megjelöléssel az illetékes fővárosi vagy megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz.

Postacím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

E-mail: [email protected]

Személyesen: Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.