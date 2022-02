Az MVM is érdeklődik

Adódik a kérdés: hogyan termel az energiaközösség áramot? Bár még csak az út elején tartanak, már több lehetőség felmerült. Az energiaközösségbe társulna a DTkH egyik tulajdonosa, az egyébként bajai központú Merital Vagyonkezelő Kft. is, amely naperőművet tervez építeni Kecskeméten, ez jelenleg már engedélyezés alatt van. De az MVM is kifejezte érdeklődését a projekt iránt, a szolgáltató a Bácsvízhez tartozó alsó záportározó tóhoz ugyancsak nagy teljesítményű naperőművet tervez telepíteni. Az ülésen az is felmerült, hogy a DTkH által begyűjtött avarból, növényi nyesedékből a Bácsvíz Zrt. Mindszenti körúti telephelyén biomasszát állítanának elő, amelyet aztán a Termostar – ugyancsak a Mindszenti körúton, a Bácsvíz telephelyének szomszédságában kialakítandó – gázturbináin égetnének el, így termelve áramot. Ezt már „csak” egy magánvezetéken el kellene juttatni a déli iparterületre, a busztelephelyre, hogy esténként fel tudják tölteni az elektromos buszokat. Az energiaközösség által biztosított áram olcsóbb is lenne, mint a szolgáltatótól vásárolt, mert így megspórolnák a rendszerhasználati díjat.