Nikléczi Gábor gazdaköri elnök elmondta, hogy ez a két nagy rendezvényük egyike a városban, amikor is a tagság csaknem egésze megfordul a disznóvágáson. Van aki dolgozik, mások beköszönnek kóstolni. Azért is rendezik, mert így azok a fiatalok is belelátnak a munkába, akik családjában már csak hírből ismerik a disznóvágást. A másik rendezvényük a szüreti fesztivál, ahol saját termény kiállítással egybekötött szőlő- és gyümölcsvásárral is várják mindig a látogatókat.