Az is kiderült, hogy Gubcsi Lajos nevéhez fűződik a Bibliofil díszalbum sorozat is, ezen belül különösen fontos az Üzenet a végekről című pentalógia, amely Kárpát-medencei létünk évezredes kulturális és történelmi emlékének feldolgozása országrészenként. De fontos megemlíteni azt is, hogy Gubcsi Lajos írta a Kun himnuszt, amelyet Szabados György zenésített meg.