A kormány támogatásainak köszönhetően a település belterületi úthálózatának fejlesztése idén is tovább folytatódik. 258 millió forintos támogatással teljes hosszában megújul a Széchenyi utca, melynek keretében forgalomcsillapító eszközöket is elhelyeznek, illetve egy zebra is épül. A Dohány és a Farkas János utcákra közel 109 millió forint támogatást kapott a város. A beruházások költségeihez mintegy 20 millió forinttal járul hozzá az önkormányzat.