Tóth Szilárdnak két másik, a körzetéhez kapcsolódó, forgalmi rend felülvizsgálatára vonatkozó indítványa is volt. Az egyik a Vacsi köz és a Nagy Lajos király körút kereszteződése, amely véleménye szerint rendkívül bonyolult, még az ott lakók közül is sokaknak fejtörést okoz (mind a négy ágán gyalogosátkelő van, és a Vacsi köz védett a körúttal szemben, ahol stoptáblák vannak). A képviselő elmondta, sok a koccanásos baleset, de arra is akadt példa, hogy kerékpárost sodort el egy figyelmetlen sofőr. Tóth Szilárd hozzátette, többször javasolta már, hogy lámpás kereszteződés legyen itt, kamerarendszerrel, de nem történt előrelépés az ügyben.