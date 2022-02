A témanapon kevesebb volt a tanulás, és a tananyag valamilyen módon kapcsolódott a farsanghoz. A megszokott tízórai és ebéd mellett a szülők jóvoltából finomságoktól roskadoztak az asztalok minden tanteremben. Több osztályban pedig tombola is várta a diákokat. Nem volt csütörtök délelőtt olyan nebuló a KEVI általános iskolájának alsó tagozatán, aki ne öltött volna jelmezt, de jó volt tapasztalni, hogy számos tanár is beöltözött. A kiskőrösi pedagógusok fontosnak tartják ugyanis, hogy példát mutassanak, és hogy ne csak a hétköznapokban, a tanórákon, de a mulatságban és a játékban is társai legyenek a diákoknak.