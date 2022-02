Szabadszombat, dobszerda

– Közben bekerültem egy zenekarba Kecskeméten. A szakmám mellett ugyanis 2,5 évig dobolni tanultam és le is vizsgáztam. Az új munkánál tehát az is fontos volt, hogy szombaton ne osszanak be, mert akkor mindig játszani voltunk. Tizennyolc évig doboltam és énekeltem a Reszelő zenekarban, ami a nevét onnan kapta, hogy a tagok közül hárman a reszelőgyárban dolgoztak. Nagyon ment a zenekar, egyik nap Ágasegyházán játszottunk, másnap Lakiteleken az Autós Csárdában, és még a szomszédos lagziból is átjöttek, amikor meghallották. Gyerekkorom óta gyűjtöttem a magyar nótákat, azokért fizettek a legjobban a lakodalmakban. Volt olyan este, hogy végigpakolták pénzzel a mikrofonállványomat. Sajnos a rendszerváltás után leáldozott a zenekarnak is. Külön-külön még mindenki próbálkozott, én is beugrottam sokféle zenekarba, ahova dobos kellett. Végül 56 évesen befejeztem. Mivel értettem a fémcsiszoláshoz, szétszedtem darabokra és alaposan felfényeztem a dobszerelésem. Amikor összeraktam majdnem úgy nézett ki mintha most hozták volna a boltból. Meghirdettem szerdán, pénteken már jöttek érte Nagykőrösről. Nagy, langaléta gyereknek szánta az apja, aki ráadásul sose tanult játszani. Kérték, hogy mutassak a gyereknek valamit, mondtam, hogy így nem lehet, be kell iratkozik a zeneiskolába, ott megtanítják kottából játszani. Akkor megkért a fiú, hogy hadd próbálja ki. Leült, megfordította a dobverőt és a vastag felével elkezdte ütni, én meg azonnal leállítottam. Egy összegben kifizették a műbőr tokba pakolt felszerelést, aztán mikor az utolsó darabot vitte ki a gyerek, olyan sírógörcs jött rám, hogy az asszony másfél óráig alig bírt megvigasztalni.