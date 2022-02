– A korábbi, például 10–15 évvel ezelőtti időszakhoz képest most miért kedvezőbb egy szakképző iskolában vagy akár egy technikumi képzésben részt venni?

– A technikumi képzés egy kifejezetten jól kitalált, jól megszervezett középfokú szakképzési oktatási forma. Az öt tanév elvégzését követően a tanulók érettségi, illetve technikusi végzettséggel is rendelkezni fognak. Így a 13. év végén egy általános műveltséget és továbbtanulást biztosító, valamint egy szakmai végzettséget igazoló oklevelet is kapnak a tanulók. A két végzettség birtokában azok is kiváló elhelyezkedés előtt állnak, akik nem tanulnak tovább. A vállalkozások nagyon keresik a megfelelő általános műveltséggel, a továbbképzés lehetőségével, valamint szakmai tudással is rendelkező, technikus végzettségű fiatalokat.

A felsőoktatási intézménybe való továbbtanulás – különösen szakirányban – a technikumból a legkönnyebb.

A hároméves szakképző iskola első tanévében ágazati alapoktatásban vesznek részt a tanulók. A konkrét szakmát elég a 9. év végén kiválasztani. A következő két év során duális képzési rendszerben sajátíthatják el a szakmai ismereteket. A végzés után nyitott a lehetőség az érettségi vagy akár a technikusi végzettség megszerzésére is. Mindkét képzési forma esetén havonta jelentős mértékű szakképzési ösztöndíj, pályázat alapján Apáczai-­ösztöndíj, a végzettség megszerzését követően pedig egyszeri pályakezdési juttatás jár a szakképzésben részt vevő fiataloknak.