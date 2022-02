– Vannak egy napos és több napos képzések, élménypedagógia napok, melyek során önkénteseinkkel egy olyan közösséget építünk fel, ahol érezhetik egymás támogatását és bizalmát, és természetesen mindezt részünkről, mentorok részéről is. A „Közösséghez Tartozás” szlogent is kitűzhetnénk! A fiatalok mindig nagyszerű csapattá válnak, egymásnak is segítenek a későbbi munkájuk során, még akkor is, ha nem egy iskolába járnak – vette vissza a szót Szilvia.