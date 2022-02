A vasútvonal fejlesztésének témája előkerült a városüzemeltetési és fejlesztési bizottság február 7-ei, hétfői ülésén, melyet a Hírös Agórában tartottak. Decemberre ugyanis elkészült egy döntéselőkészítő tanulmány, és a BFK kezdeményezte az önkormányzatnál, hogy ennek főbb pontjairól alkosson véleményt a város. Bátori Gábor, a BKF elővárosi vasútfejlesztési projektiroda-vezetője hangsúlyozta, egyértelműen az cél, hogy a továbbtervezés, az engedélyezési fázis az önkormányzat jóváhagyásával, támogatásával folytatódjon. Kiemelte azt is, a projektnek természetesen meg kell felelnie a műszaki, de a gazdaságossági követelményeknek is, azaz finanszírozhatónak is kell lennie. A Budapest környéki települések előzetes igényei alapján úgy tűnt, ha minden kérést megvalósítanának, ráfizetéses lenne a fejlesztés, a költségek meghaladnák a hasznokat. Ezért bizonyos önmérsékletet kértek ezektől az önkormányzatoktól, és azért az előadás során kitűnt, hogy Kecskemétnek is adott esetben kompromisszumokat kell majd kötnie, hogy a fejlesztés megvalósuljon.