– A madarak megfigyelése mindig is a kedvenc időtöltéseim közé tartozott, erre korábban is rengeteg alkalmam volt, hisz fél Magyarországot bejártam már a horgászatok során, leginkább az eldugott helyeken szeretek pecázni, és gyakran napokat töltök egy-egy helyen, így jól meg tudom figyelni a madarak viselkedését is – magyarázta portálunknak László, aki rendszeresen fotókat is készít digitális fényképezőgépével a madarakról.