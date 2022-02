– A magyar gazdasági növekedés mára a leggyorsabb Európában, ami lehetővé teszi, hogy a kormány visszafizesse a személyi jövedelemadó egy részét. A családi adó-visszatérítés csaknem kétmillió szülőt érint, összesen mintegy 600 milliárd forintos támogatást jelent. A választókerületen belül is több tízezer család kapja vissza az SZJA-t. A postai kézbesítés már a hónap első napjaiban megkezdődött. Ugyancsak ebben a hónapban érkezik meg a 13. havi nyugdíj. Itt a Felső-Kiskunságban is nagyon fontos, hogy a nyugdíjasokat megbecsüljük, ezért is örülünk neki, hogy 80 ezer forintos nyugdíjprémium mellé a teljes egy havi nyugdíjat is megkapják – fogalmazott dr. Salacz László.