Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint délelőtt fokozatosan erőre kap a délnyugati irányú szél, amelyet leginkább az északkeleti megyékben (Hajdúság, Nyírség) viharos (65-80 km/h) széllökések is kísérhetnek. Délután északnyugat felől hidegfront érkezik, amelynek mentén a szél egyre nagyobb területen nyugatira, északnyugatira fordul és viharossá fokozódik (ennek a délnyugati tájakon kisebb a valószínűsége). A legerősebb széllökések 65-90 km/h között alakulhatnak, de gomolyfelhők környezetében – főként északnyugaton, északon – akár a 90-100 km/h-t is meghaladhatják. A légmozgás csak péntekre virradó éjszaka veszít erejéből, viharos széllökések még éjfél környékén is nagyobb területen fordulhatnak elő.

A hidegfronthoz kapcsolódó záporokhoz néhány helyen zivatartevékenység (dörgés, villámlás) is társulhat – erre valamivel nagyobb esély az északkeleti megyékben van.