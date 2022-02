A fejlesztés vonatkozott az öltözők és vizesblokkok felújítására, a belső ajtók, hidegburkolatok, tantermek és nevelői szoba padlóburkolatának cseréjére, a nyílászárók részleges cseréjére, festésére, a folyosók és a tantermek teljes belső festésére is.

Az intézményben korszerűsítették a teljes villamoshálózatot, kicserélték a villanyvezetékeket, a világítótesteket, valamint az öltözők burkolatát.

– A többi településhez hasonlóan, az iskola számunkra is nagyon fontos, és ez a belső felújítás már elodázhatatlanná vált. Nagyon örülünk neki, hogy teljesen modern körülmények között tanulhatnak mostantól a gyerkőceink. Az alapoktól el tudtuk kezdeni a felújítást. Felújításra került a vízvezeték-hálózat, csempéztünk és vakoltunk, teljesen új villamos-hálózat épült, aminek a későbbiekben nagy hasznát vesszük. Ebben az épületben négy tanterem van, itt található a tornaterem, és a felsősök is ide járnak tornázni. A tornacsarnokot kiszolgáló egységek, a vizesblokk, az öltözők is megújultak - mondta hírportálunknak Halászné Mészáros Anikó, tagintézmény vezető.