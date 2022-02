Fekete László kendőzetlen őszinteséggel mesélt a diákoknak sportpályafutása sikereiről és kudarcairól egyaránt. Elmondta, a sors jelölte ki számára ezt az utat. Nem gondolkodott, csak csinálta, sorra jöttek a versenyek és a sikerek. Már a harmadik világbajnokságon nyerni tudott. Összesen kilenc világbajnoki címet szerzett és tizenhét éve nem tudják megdönteni a golyóemelésben szerzett rekordját. Negyvenöt évesen 232,5 kilogrammos kőgolyó felemelésével világrekordot döntött. A Kövek Királyának is hívják emiatt. A diákoknak arról is beszélt, hogy 740 kilogrammos volt a legnagyobb súly, amit életében felemelt. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a világversenyeken sok csalódás is érte versenytársai doppingolása miatt. Fekete László hangsúlyozta, soha semmilyen körülmények között nem doppingolt, minden versenye után maga kérte saját doppingvizsgálatát, ami természetesen mindig negatív volt. A diákokat is arra biztatta, hogy mindig becsületesen és tisztán sportoljanak.

Fotó: Vajda Piroska