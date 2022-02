– Ma éppen arról lesz szó, hogy mik is azok a keresztény értékek, amik veszélyben vannak és mi az, amit meg kell védenünk. Ha április 3-án nem mi fogunk nyerni, akkor lehet, hogy erre már nem is lesz lehetőség. Ha visszagondolunk 2010-re, arra, hogy milyen állapotban volt az ország, amikor nagyjából a saját dolgainkat sem tudtuk rendben tartani. Az egészségügyben, az iskolákban nagyon nehéz volt az élet, és eljutottunk 12 év után oda, hogy nem csak a saját dolgainkat tudjuk rendben tartani, nem csak a saját polgárainkat tudjuk megvédeni, hanem egy olyan programot indítottunk, amelyben elkötelezettként képesek vagyunk arra, hogy például az üldözött keresztényeket próbáljuk segíteni. Tudjunk segítséget vinni oda, ahol a miénknél nagyobb baj van. Sőt sokkal nagyobb baj van. Olyan közösség lettünk, akik felelősséget éreznek nem csak saját magukért, hanem segítjük azokat is akik a mi értékeinket vallják, és bajban vannak. Erről szól a mai este. Azt kérem mindenkitől, hogy amit ma hallanak azt vigyék tovább, mert szükségük lesz lelki épülésként és útravalóként az elkövetkezendő napokra – tette hozzá Zsigó Róbert honatya.