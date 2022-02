– A tanulmány címe Energiahatékonysági és megújuló energetikai fejlesztési lehetőségek Topolya községben, amelyet most megismerhettek a konferencia résztvevői – számolt be Balassa Endre, a Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség koordinátora, aki hozzátette: a lehetőségeket szeretnék minél szélesebb körben megismertetni. A tanácskozáson ezért is voltak jelen Zenta, Kishegyes, Törökkanizsa és Szabadka képviselői.