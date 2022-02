Berta Beáta a közelmúltban költözött Kecskemétre. Aktivistaként vállalta, hogy minden kedden, ebéd előtt rózsafüzért imádságot tart a szegényeknek. Első alkalommal mesélt magáról, arról a nehéz életútról, mely Istenhez vezette. Komoly gondokkal küzdött, padlóra került. Két évvel ezelőtt egy soproni fiatal pap tanította meg számára a rózsafüzér imádságot, mely segített neki felállni a mélypontról. A harmincas éveiben járó aktivista hozzátette: mindenkit érnek rossz hatások nap mint nap, a szegénység, a kétségbeesés mindezt felerősíti, és egyre távolabb viszi Istentől. Ezért is fontos az Istenbe vetett hit, mely sokaknak segített már. Ő maga is jó példa erre. Emellett Szűz Anya fontos szerepét is kiemelte.