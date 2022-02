Tőle azt is megtudtuk, hogy az angol anyanyelvi tanárok az Egyesült Államokból érkeztek a Central European Teaching Program keretében.

Mivel ők egyáltalán nem beszélnek magyarul, testnevelésórán például tolmács is segíti az akadálymentes kommunikációt. A tolmácsunk, aki egyben pedagógiai asszisztens is, szakköröket is tart: kézműves-, rajz-, film- és drámaszakkört, angol nyelven. Sőt, angol nyelvű nyári tábort is szervez – sorolta az igazgató. Arról is beszámolt, hogy a hivatalos órarendi órákat a tankerületi költségvetésből finanszírozzák. A plusz angol nyelvi órák költségeit viszont az iskola alapítványa fizeti. Ez éves szinten közel tízmillió forint kiadást jelent. A fülöpjakabi iskola azonban abban a szerencsés helyzetben van, hogy az ország egyik leggazdagabb embere, Füzesi Attila minden évben jelentős összeggel támogatja az intézményt.