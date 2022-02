Partnerek a kiadók a társasjátékok népszerűsítésében

Péli Csaba érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy majdnem minden héten kerül új játék az asztalra. Nem csak magyar kiadások, hanem angol nyelvűek is, így a játékosok az idegen nyelv használatát is gyakorolhatják. — Népszerű játék a Hero Realms, az Eldorádó legendája, a Ticket to Ride, a Carcassonne, de hogy magyar fejlesztést is említsek: szeretjük Mérő László Nyolcrétű út című könyvéhöz tartozó játék továbbfejlesztését, a Mondrian Blocks nevű, térlátást igénylő zseniális játékot — sorolta fel néhány kedvencet gyűjteményéből Péli Csaba, akitől azt is megtudtuk: az évek alatt sikerült olyan jó kapcsolatot, partnerséget kialakítania kiadókkal, hogy kisebb-nagyobb kedvezményekkel tud tőlük vásárolni. Sőt, már többször volt példa arra is, hogy ingyen ajánlottak fel játékokat a halasi klub részére.