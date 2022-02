– Mindig örömmel idézem fel a Petőfi Népénél eltöltött éveimet, évtizedeimet. Rengeteg helyen, eseményen jártam, mindre a mai napig emlékszem. Ez a kiállítás nekem személy szerint is nagyszerű élménynek ígérkezik, de bízom abban, hogy a látogatóknak is. A fotók készítői régi kollégák, vagy olyan amatőr fotósok, akik külsősként adtak be fotókat akkoriban a laphoz – tudtuk meg Tóth Sándortól.