Hozzátette: ezen kívül kifizették minden idők legnagyobb nyugdíjprémiumát tavaly novemberben, ahogy tették ezt minden egyes esztendőben, mikor a gazdasági növekedés megengedte. — Nagyjából 2.5 millió ember van, aki nyugdíjprémiumot kap. Most pedig visszaadjuk a tizenharmadik havi nyugdíjat is. Rengeteg dolgunk van még. Ha végig megyünk Bátmonostoron, láthatjuk: itt is sok még a tennivaló. De, amit elértünk a választókerületben, arra mindannyian büszkék lehetünk. Aki azt gondolja, hogy érdemes a folytatásra az, amit 12 év alatt véghez vittünk, annak mindenképpen részt kell vennie az április 3-ai választáson – zárta gondolatait Zsigó Róbert.