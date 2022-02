– Csodálattal figyeltük zsűri társaimmal, a Katedra művésztanáraival milyen sokféleképpen lehet feldolgozni egy adott témát. Emellett a technikai sokszínűség is mindig szemkápráztató. A grafikusabb toll, ceruza, színes ceruza mellett, akvarell és filc képregényeket is láthattunk. Néhányan számítógépes grafikai technikát alkalmaztak, de van olyan vegyes technikájú alkotás, melynek alapja egy fotó. Az idei témánk a szimbiózis volt. Voltak, akik a szigorúan vett biológiai értelmét járták körül, és az állatvilág, vagy növényvilág kapcsolataival foglalkoztak vizuálisan. Ugyanakkor rengeteg humort és kedves történeteket is olvastunk a képregényeken keresztül. Voltak, akik átvitt értelemben az emberi kapcsolatokra képezték le a témát, és emberszerű állatok kapcsolatait mutatták be. Különös történetek is születtek az ember és a vallás szimbiózisáról. Nem utolsó sorban Science fiction megoldások is helyet kaptak, egy hosszú bolygók közti utazás furcsán humoros végkifejletén keresztül – részletezte Kun-Sebők Kata, majd leszögezte a zsűrinek nehéz dolga volt, a történet eredetisége mellett a vizuális kifejezés erejének megfigyelésére helyezték a hangsúlyt, ugyanakkor értékelték a humort, a különleges gondolatokat, és a történetet erősítő technikai kivitelezést.