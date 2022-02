– Mindig nagyon várjuk, hogy Kecskemétre utazzunk.

Ajsának rendkívül sokat jelent a kutyákkal való ismerkedés abban, hogy az állapotát javítsa, enyhüljenek a szorongásos rohamai.

A kutyák nagy szeretetet, megnyugvást adnak számára. Neki leginkább azért van szüksége Fügére, hogy majd tudjon tenni egy sétát egyedül a házunk környezetében, akár egy forgalmasabb úton is átkelve, és ezáltal kinyíljon számára a világ, legyen esélye társas (szociális) kapcsolatokat kialakítani. Egyébként soha nem volt kutyánk, Ajsa mindig is félt az ugatástól, összerezzent rá. Arra gondoltam, ha lesz egy négylábú barátja, akkor ezek a félelmei feloldódhatnak, nem fog megijedni az utcán. Így jött az ötlet, hogy megkeressük az alapítványt – emlékezik vissza Sebők Mónika. Azt is elárulja, hogy lányának nagyon tetszik Füge, sokat beszél róla otthon, mindig megnézi a róla készült videókat, és közösen többször elolvassák, megbeszélik a kutyával kapcsolatos instrukció­kat, tudnivalókat. Már Füge vacka is elő van készítve Ajsa szobájában, az anyuka pedig rendszeresen bújja a négylábúakkal kapcsolatos szakirodalmat. Sebők Mónika hozzáteszi: már csak azért is nagyon sokat köszönhetnek az alapítványnak és Juharos Ágotának, mert egy pályázat révén anyagi támogatást is kaptak a kiképzéshez.