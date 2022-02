A legnépszerűbb sportág a futball

Az elmúlt év jelentős előrelépést hozott a labdarúgóklub életében. A településen most egy tizenhárom csapatos amatőr­felnőtt-bajnokságban játszanak a helyiek. A Kiskőrösi Labdarúgó Club vállalta, hogy a 14 ezres városban felnőtt amatőr kispályás mérkőzéseket rendezzenek. Ez is több mint 170 embert érint. A klub felügyeletében összesen 416-an sportolnak. Az igazolt játékosok a különböző bajnokságokban és korcsoportokban játszanak, U7-es csapattól a megye I.-es felnőttbajnokságig bezárva. Érdekes, hogy női felnőtt és leány U15-ös csapat is játszik a bajnokságokban.