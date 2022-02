– Elindulunk azokért az európai uniós és hazai forrásokért, amelyeknek köszönhetően már nemcsak az elmúlt évtizedek adósságait törlesztjük, hanem olyan fejlesztéseket valósítunk meg, amelyekkel Kiskunfélegyháza felzárkózhat az ország legversenyképesebb településeinek sorába. Az uniós, állami és helyben megtermelt pénzeket koncentráljuk, így még látványosabb fejlődést tudunk egy-egy kiemelt területen megvalósítani ahelyett, hogy elapróznánk az erőforrásokat. Egyik kiemelt fejlesztési célpont például a kisposta és környéke, amely a város második legforgalmasabb területe. De fejlesztjük a vásártér környékét is: felújítjuk a Csongrádi utat, ahol több mint 80 új parkolót építünk a vásárra érkezők számára. A Deák Ferenc utca rendbetételével az ott élők mellett az Egészségközpontba és a József Attila Általános Iskolába érkezők számára szeretnénk kényelmesebbé tenni a közlekedést, parkolást. A város egyik kiemelt jelentőségű utcáját, a Korona utcát is felújítjuk – sorolta Csányi József.

A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy a Bercsényi utcai óvodát lebontják és egy új, korszerű, 21. századi intézményt építenek helyette. Hamarosan elkezdődik a város új bölcsődéjének építése is. A város 240 millió forintos önerőt tesz az uniós forrás mellé, így majdnem 600 millió forintból épül meg az új intézmény. Ugyanakkor a Petőfi-lakótelep bölcsődéjét is rendbe teszik.