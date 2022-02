Hosszú, kígyózó sorokban várakoztak a disznótoros ételekre a félegyháziak szombaton a negyedik, farsangi Mezgés disznótoron. Szinte alig győzték a vendégek kiszolgálását a főszervező Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola munkatársai. Szerencsére volt mire várakozni, mert az iskola hentes tanulói a helyszínen két disznót is feldolgoztak, de már napokkal az esemény előtt tizennégy sertést levágtak, amiből hurkát, kolbászt készítettek, és a helyszínen orjalevest, pörköltet, töltött káposztát főztek az Amatőr Királyi Szakácsok segítségével – tudtuk meg Rózsa Páltól, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola igazgatójától. Elmondta, a hagyományőrző disznótor megrendezésének több célja is van. Fontosnak tartják, hogy bemutassák a fiataloknak, hogyan dolgozzák fel a sertést. A perzseléstől egészen a kész étel kóstolásáig nyomon követhetik az érdeklődők a disznóvágás folyamatát.

A disznótor iránti nagy érdeklődést okát Rózsa Pál abban látta, hogy egyre kevesebb a házi disznóvágás, ugyanakkor az emberek szeretik a hagyományos disznótoros ételeket.

Nem mellesleg pedig a pandémia után szívesen mozdultak ki a négy fal közül, még ha az időjárás nem is annyira kedvezett az eseménynek. Az igazgató azért is örült a disznótor népszerűségének, mert így sokan láthatták a hentes tanulók szakmai felkészültségét. Abban bízik, hogy több fiatal is kedvet kap ehhez a szakmához. Hangsúlyozta,

nagy szükség van a hentes szakma népszerűsítésére, mert folyamatosan csökken az utánpótlás.