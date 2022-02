A vírushelyzet miatt bevezetett online oktatás során az volt a tapasztalat, hogy nincs minden diáknak megfelelő eszköze ahhoz, hogy be tudjon kapcsolódni a digitális oktatásba.

Ha volt is laptop, akkor nem volt hozzá megfelelő kiegészítő eszköz, például webkamera, amivel hatékonyabban részt tudott volna venni a tanítás menetébe, épp ezért a most kapott eszközök komoly segítséget jelentenek majd a diákok és a tanárok számára egyaránt az iskolai oktatás során – erről már Vágó Ferencné, a Kiskőrösi Tankerületi Központ vezetője beszélt a laptopok átvételekor. Elmondta, hogy az eszközöket a gyerekek nem csak az órán használhatják a tanítás során, hanem haza is vihetik és otthon is tanulhatnak vele, a házi feladatok elkészítése során is tudják majd használni és a másnapi tanórára való felkészülésben.