A korábbi internetes felhívásra mintegy huszan jelentkeztek és elkészítették a kedvenc süteményüket, amit jótékonysági célra ajánlottak fel. A vásárlók száma is örvendetesnek mondható, hiszen az árusítás kezdetekor már hosszú sor állt a sandoknál. Az amatőr cukrászok közül négyen: György Renáta, Orcsik Anasztázia, Szarvas Kitti és Szente Ildikó tortasütésre is vállalkozott, amit a facebookon licitre is bocsájtottak. A legmagasabb licitet Szente Ildikó tortája érte el 12 ezer forinttal.