A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság napokban kiadott közleményében rámutatott, hogy a ragasztós rágcsálócsapda nem csak a kárt okozó rágcsálókra, hanem egyéb, védett fajokra is veszélyes, mert a ragacsos felületre szórt csali más, élelmet kereső állatokat is vonz. A csapdába esett, vergődő rágcsálókra és énekesmadarakra pedig a ragadozómadarak is felfigyelnek, lecsapnak rájuk, így ők is áldozatul esnek.