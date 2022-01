De összpontosításra, türelemre is tanítja a gyerekeket – sorolta az igazgatónő hozzátéve, hogy hasonló területeket fejleszt a mászófal is. A falmászás fejleszti a gyerekek problémamegoldó képességét és az önbizalmukat is. A mászásban elért sikerek nyomán a gyerekek megtanulják, hogyan hozzanak gyors és felelősségteljes döntéseket, milyen úton érhetik el leghatékonyabban a céljaikat. Meg kell bízniuk a saját fizikai erejükben és észbeli képességeikben.