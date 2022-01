A vadaskertben jól működik az örökbefogadási program, melybe magánszemélyek is bekapcsolódhatnak. Minimálisan 5 ezer forinttal támogatható egy állat, aki már 10 ezer forinttal járul hozzá az állat gondozásához, az réztáblát kap a kifutónál. Az örökbefogadás egy évre szól, melyről oklevél készül. Egy állatfajt többen is örökbe fogadhatnak. E szép gesztus meglepetésnek is kiváló, többen választják ajándékként is.