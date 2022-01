– A tejesautó jó ötletnek bizonyult, sokáig jövedelmező is volt, de be kellett látnom, hogy mostanra gazdaságtalan lett az üzemeltetése. A kiadások egyre csak nőttek, sokat drágult az üzemanyag, az autó fenntartása is vitte a pénzt, és sajnos egyre kevesebb lett a vevőm is. A szarvasmarhákat megtartottam, de tejet már nem árusítok a jövőben –mondta el az 58 éves őstermelő, akinek nagyon sok szép élménye kötődik a vállalkozáshoz.