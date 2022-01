Az iskola épületének tetőcseréjére nemrégiben 25 millió forintot nyert az önkormányzat. A település vezetése további fejlesztést is szeretne az oktatási intézményeknél, ezért egy 12x20 méteres játékterű sportsátorra adnak be pályázatot. A minden évszakban használható, fűthető sportsátor mellett az önkormányzat szeretne pályázni a felső tagozat épületének felújítására is.