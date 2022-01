– Az egyik vadászat alkalmával mi is rábukkantunk sörtevad nyomára. A nagy nézegetés közepette előkerült a vadászmester is, aki annyit mondott: ti menjetek arra, ahonnan jött, én meg megyek arra, amerre ment. Százméteres séta után eset csak le, hogy jól át lettünk verve – idézte fel a történetet Boczka János. A három vadász ma is aktívnak számít, ha idejük és egészségük engedi, a vad nyomába erednek, mint mondják, kedvenc elfoglaltságukkal még sokáig nem szeretnének felhagyni.