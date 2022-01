Négy magyar is volt, akik egyenként három Oscart kaptak: Sándorházi Vilmost, Max Steinert, Rózsa Miklóst és Paul Groesse-t is elismerték az arany szobrocskával és ugyan már hosszú ideje nem díjazzák a koreográfusokat, Guttmann Dezső egy évben két filmért is átvehette az arany szobrot.