Bács-Kiskunban is bővült az autók száma. Míg például Kecskeméten ezer lakosra 348 autó jutott 2012-ben, addig az évtizedfordulón ez a szám 455-re változott. Azaz a megyeszékhelyen legalább 50 ezer jármű lehet (ebben benne vannak a céges autók is). A városban gyakran tapasztalható szmog egyik forrása is ez a jelentősen megnőtt gépkocsiállomány. Azt gondolhatnánk, hogy a legtöbb autót itt jegyzik, mivel a megye leggazdagabb térsége a kecskeméti. De nem.

A Kiskőrösi járásban ezer emberre 464 jármű jut, igaz, az életkoruk 17,2 év.